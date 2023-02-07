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Приметы и советы

Прибывшие в Турцию российские спасатели будут работать круглосуточно

Егор Провоторов
В мире
Прибывшие в Турцию российские спасатели будут работать круглосуточно
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Прибывшие в Турцию спасатели МЧС России для помощи в ликвидации землетрясения, разделятся на несколько групп и будут работать в круглосуточном режиме. Об этом журналистам во вторник, 7 февраля, сообщил советник главы МЧС Данила Мартынов.

Он напомнил, что всего тремя специальными бортами МЧС в республику прибыли более 100 спасателей, все они обладают квалификацию специалистов международного класса. В настоящий момент решается вопрос о местах, где они будут работать.

Мартынов также сообщил, что в Турцию также прибыл аэромобильный госпиталь МЧС и психологи. Вся группировка полностью автономна, обладает всем необходимым оборудованием и готова работать в самом эпицентре чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

Число жертв серии мощных землетрясений в юго-восточной части Турции возросло во вторник, 7 февраля, до 2 921.

В ночь на 7 февраля в турецкий аэропорт города Адана прибыл Борт Ан-148 МЧС России с заместителем министра Александром Чуприяном и более 100 специалистов российского ведомства для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур по жертвам землетрясения до 12 февраля.

МЧС Землетрясения Россия Турция
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