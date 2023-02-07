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Наработки Московского зоопарка стали основой методики содержания исчезающего вида животных

Лейла Алиева
Город
Наработки Московского зоопарка стали основой методики содержания исчезающего вида животных
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) создала первое в мире руководство по содержанию толстых лори в неволе, в основу которого легли наработки специалистов Московского зоопарка. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

— У Московского зоопарка есть положительный опыт работы с толстыми лори. Благодаря наблюдениям специалистов и научному подходу нам удалось создать для них условия, максимально приближенные к природным, — отметила она.

По словам Акуловой, питомцы столичного зоопарка постоянно приносят потомство, что является большой редкостью и на мировом уровне.

Руководство по содержанию толстых лори в неволе создавалось около трех лет. Над ним работали ветеринарные врачи, исследователи, биологи-зоологи, зоотехники и многие другие. Московский зоопарк в экспертной группе представлял руководитель научного отдела Сергей Хлюпин, который совместно с коллегами разработал два ключевых раздела руководства. В них описываются условия содержания данного вида в зоопарках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то что он приехал в зоосад совсем котенком.

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