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Приметы и советы

Косметолог Радина перечислила причины возникновения покраснений на лице

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Радина перечислила причины возникновения покраснений на лице
Фото: Pexels

Регулярное покраснение кожи на лице в некоторых случаях может свидетельствовать о куперозе. Как правило, данное заболевание возникает из-за близкого расположения большого количества сосудов. Об этом сообщила врач — косметолог-терапевт Кристина Радина.

Это заболевание не так безобидно, как кажется на первый взгляд. С возрастом заболевание прогрессирует и может привести к хроническому покраснению лица. Для лечения недуга, по словам специалиста, необходимо использовать успокаивающие кремы, физиотерапевтические процедуры и лазер.

Кроме того, покраснения могут возникать из-за аллергических реакций, тогда они обычно сопровождаются зудом. В этом случае необходим прием противоаллергических препаратов, передает Life.ru.

Псориаз или экзема также могут проявляться в виде покраснений. В этом случае тщательного ухода может быть недостаточно, потребуется медикаментозная терапия.

Ранее косметолог Олеся Панченко посоветовала не увлекаться инъекциями ботокса, при неправильном введении препарата лицо становится похожим на маску, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отечность под глазами — довольно распространенная проблема, с которой многим людям приходится сталкиваться почти ежедневно. Существует несколько способов справиться с отечностью. О них «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

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