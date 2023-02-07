Косметолог Радина перечислила причины возникновения покраснений на лице

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Регулярное покраснение кожи на лице в некоторых случаях может свидетельствовать о куперозе. Как правило, данное заболевание возникает из-за близкого расположения большого количества сосудов. Об этом сообщила врач — косметолог-терапевт Кристина Радина.

Это заболевание не так безобидно, как кажется на первый взгляд. С возрастом заболевание прогрессирует и может привести к хроническому покраснению лица. Для лечения недуга, по словам специалиста, необходимо использовать успокаивающие кремы, физиотерапевтические процедуры и лазер.

Кроме того, покраснения могут возникать из-за аллергических реакций, тогда они обычно сопровождаются зудом. В этом случае необходим прием противоаллергических препаратов, передает Life.ru.

Псориаз или экзема также могут проявляться в виде покраснений. В этом случае тщательного ухода может быть недостаточно, потребуется медикаментозная терапия.

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