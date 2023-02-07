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Площадь пожара значительно увеличилась в порту Искендерун на юге Турции

Лейла Алиева
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Площадь пожара значительно увеличилась в порту Искендерун на юге Турции
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Площадь пожара в порту города Искендерун на юге Турции значительно увеличилась. Об этом сообщает местный телеканал NTV во вторник, 7 февраля.

Уточняется, что пожар продолжался всю ночь, а дым виден уже из многих точек района Искендерун. Работа групп спасателей по тушению пожара продолжается. Площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров, передает NTV.

Сильный пожар после землетрясения в порту Искендерун начался накануне. Из-за подземных толчков контейнеры в порту оказались свалены в кучу, десятки из них загорелись. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым.

В ночь на 7 февраля в аэропорт турецкого города Адана прибыл борт Ан-148 МЧС России с заместителем главы ведомства Александром Чуприяном и более 100 специалистами для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит сейчас в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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