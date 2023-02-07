Эксперт Вонг перечислила ошибки, которые мешают женщинам стильно одеваться

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Эксперт по моде и стилю Ванда Вонг уверена, что одеваться стильно женщинам мешают несколько распространенных ошибок.

Во-первых, известный стилист посоветовала не увлекаться системами типажей, это не поможет найти свой стиль.

Не стоит считать, что выглядеть хорошо могут только молодые и стройные. По словам стилиста, правильные вещи можно подобрать для любой фигуры, если учитывать пропорции наряда.

Третью ошибку эксперт связывает с попыткой выбрать «безопасный вариант», к которому никто не сможет придраться. В этом случае человек может остаться незамеченным в толпе и не сможет выделиться, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вонг также посоветовал меньше слушать критику других людей.

Ранее стилист Виктория Молочникова посоветовала составлять списки вещей, которых не хватает для базового гардероба. Это поможет избежать покупки лишней одежды, которую будет не с чем сочетать, передает Nation news.

Всегда разумнее вложить деньги в вещь, которая останется актуальной и сохранит презентабельный вид несколько лет. О том, на что обратить внимание в первую очередь это весной, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Наз Маер.