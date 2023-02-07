Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Вонг перечислила ошибки, которые мешают женщинам стильно одеваться

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Вонг перечислила ошибки, которые мешают женщинам стильно одеваться
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперт по моде и стилю Ванда Вонг уверена, что одеваться стильно женщинам мешают несколько распространенных ошибок.

Во-первых, известный стилист посоветовала не увлекаться системами типажей, это не поможет найти свой стиль.

Не стоит считать, что выглядеть хорошо могут только молодые и стройные. По словам стилиста, правильные вещи можно подобрать для любой фигуры, если учитывать пропорции наряда.

Третью ошибку эксперт связывает с попыткой выбрать «безопасный вариант», к которому никто не сможет придраться. В этом случае человек может остаться незамеченным в толпе и не сможет выделиться, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вонг также посоветовал меньше слушать критику других людей.

Ранее стилист Виктория Молочникова посоветовала составлять списки вещей, которых не хватает для базового гардероба. Это поможет избежать покупки лишней одежды, которую будет не с чем сочетать, передает Nation news.

Всегда разумнее вложить деньги в вещь, которая останется актуальной и сохранит презентабельный вид несколько лет. О том, на что обратить внимание в первую очередь это весной, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Наз Маер.

Мода Стиль Одежда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте