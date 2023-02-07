Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госпитализированный Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии

Араз Салехов
Общество
Госпитализированный Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии
Фото: YouTube-канал «ещёнепознер» (скриншот)

Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии, у него отек легких. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

— Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких — прим. «ВМ»), — цитирует его РИА Новости.

Накануне в Москве госпитализировали известного журналиста Николая Сванидзе. По предварительным данным, Сванидзе доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностирован отек легких.

Ранее в медицинское учреждение попал известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов. Знаменитый путешественник получил травму ребер во время падения.

Помимо этого, актер Борис Щербаков, которого недавно госпитализировали во время репетиции в театре, в настоящее время чувствует себя «не очень хорошо». Сын артиста Василий заявил, что 5 февраля актер смог выйти на прогулку по территории больницы. Однако теперь Щербакова беспокоит сильная слабость.

Здоровье Журналисты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте