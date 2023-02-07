Госпитализированный Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии

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Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии, у него отек легких. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

— Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких — прим. «ВМ»), — цитирует его РИА Новости.

Накануне в Москве госпитализировали известного журналиста Николая Сванидзе. По предварительным данным, Сванидзе доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностирован отек легких.

Ранее в медицинское учреждение попал известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов. Знаменитый путешественник получил травму ребер во время падения.

Помимо этого, актер Борис Щербаков, которого недавно госпитализировали во время репетиции в театре, в настоящее время чувствует себя «не очень хорошо». Сын артиста Василий заявил, что 5 февраля актер смог выйти на прогулку по территории больницы. Однако теперь Щербакова беспокоит сильная слабость.