Захарова: Конфискованные у Малофеева в США деньги до Украины не дойдут

Фото: МИД РФ

Конфискованные средства российского бизнесмена Константина Малофеева не дойдут до бюджета Украины, поскольку их «поделят» в США и по карманам «провластных украинских олигархов». Об этом во вторник, 7 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Механизм воровства чужого имущества, как видится, ставится Вашингтоном на поток. Правда, до бюджета Незалежной из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, тогда как сами средства осядут в США и карманах провластных украинских олигархов, — сказала дипломат.

Из-за этой ситуации будет подорвано доверие к американской финансовой системе, цитирует Захарову сайт МИД РФ.

4 февраля телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Украине.

Посольство России в Вашингтоне назвало откровенным воровством решение руководства США о передаче Украине конфискованных активов российского предпринимателя. Представители дипмиссии также добавили, что подобные решения американской администрации идут вразрез с принципами неприкосновенности частной собственности, а также подчеркивают ангажированность действующей судебной власти.