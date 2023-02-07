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Эксперты прокомментировали спад тренда на грузинские рестораны в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты прокомментировали спад тренда на грузинские рестораны в Петербурге
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сокращение количества ресторанов и кафе грузинской кухни зафиксировали среди почти 40 новых открывшихся точек общепита в Петербурге. Эксперты пояснили, с чем это связано.

Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар, интерес к кавказской кухне вовсе не снизился. Дело в том, что рынок перенасыщен. Он отметил, что сейчас в городе очень много грузинских ресторанов, поэтому целесообразнее открывать заведения, специализирующиеся на другой кухне.

Совладелец двух заведений в Петербурге Рома Редман также заявил, что никакого спада интереса к кавказской кухне нет, но есть цикличность. В настоящее время есть тренд на греческую, индийскую и азиатскую кухни, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в России на 13 процентов вырос спрос на услуги барменов. В настоящее время эта профессия требует постоянного обучения, освоения новых навыков, важен креативный подход, передает НСН.

12 декабря состоялся ежегодный форум лидеров ресторанной индустрии «Пальмовая ветвь». Эксперты отрасли обсудили актуальные проблемы и варианты их решений.

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