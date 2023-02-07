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Невролог Василенко рассказала, когда нужно обратиться к врачу с проблемой мигрени

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог Василенко рассказала, когда нужно обратиться к врачу с проблемой мигрени
Фото: Pexels

С проблемой мигрени за помощью к врачу стоит обращаться тогда, когда имеются такие симптомы, как боль в затылке, справа или слева, сопровождающаяся тошнотой, светобоязнью, онемением. Об этом рассказала врач-невролог Марина Василенко.

Она пояснила, что в ряде случаев головная боль в области лба, висков, темени или затылка появляется крайне редко, проходит самостоятельно и никакого лечения не требует. Но обратиться к врачу стоит, если очень болит голова, при этом боль может сопровождаться тошнотой, светобоязнью, повышенной слуховой чувствительностью, онемением части тела или лица, ухудшением зрительной активности, повышением температуры тела и головокружением.

Также стоит пройти дополнительное обследование, если головные боли впервые появились в позднем возрасте (после 50 лет), передает РИАМО.

Ранее терапевт Карина Антощук сообщила, что при резких перепадах температур может возникать внезапная головная боль, головокружение, шум в ушах, изменение давления, передает «Царьград».

Неправильно подобранная подушка для сна грозит головными болями и сильным дискомфортом при пробуждении. Об этом рассказала невролог Виктория Толмачева.

Здоровье Врачи головная боль
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