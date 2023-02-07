Брюсов заявил, что российские спортсмены не пострадали в результате землетрясения в Турции

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Среди пострадавших от землетрясения в Турции нет российских спортсменов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГПУ «ЦСП») Георгий Брюсов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Аланье в настоящее время проводят сборы спортсмены сборной России по велотреку и триатлону. В Бодруме готовится национальная команда по парусному спорту, а в Мерсине тренируется сборная по стендовой стрельбе. Кроме того, на территории Турции находятся четыре члена спортивных сборных команд по паралимпийским видам спорта. Брюсов отметил, что с руководством общероссийских спортивных федераций и с представителями команд налажен оперативный контакт.

— Среди пострадавших членов спортивных сборных команд Российской Федерации нет, — написал он.

До этого стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 3381 человека, 20 436 получили ранения. Кроме того, в общей сложности обрушились 5575 зданий.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».