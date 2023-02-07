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В партии Зеленского призвали депутатов от «Оппозиционной платформы — за жизнь» сдать мандаты

Араз Салехов
В мире
В партии Зеленского призвали депутатов от «Оппозиционной платформы — за жизнь» сдать мандаты
Фото: president.gov.ua

Всем депутатам от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ) необходимо сложить мандаты. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.

— Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты, — призвал он.

Причем данное предложение касается как идеологических сторонников партии, так и тех, «кто сильно ошибся с политическим выбором», цитирует политика РИА Новости.

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.

До этого представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук рассказал, что Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации.

4 января в Верховной раде Украины 70 депутатов отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий своих пророссийских коллег. Так, в Раде собрано пока 96 подписей под обращением из 150 необходимых.

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