В «Турпомощи» рассказали об интересе россиян к скидкам на путевки после землетрясения в Турции

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Российские туристы интересуются потенциальными скидками на путевки после землетрясения в Турции. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Вчера и сегодня (мы разговаривали с операторами) каких-то массовых на эту тему отказов не было, не наблюдалось. Спрашивали, будут ли скидки в связи с этой ситуацией. Ну, российские туристы особенные у нас. Всегда, когда возникает какой-то катаклизм, это первый вопрос, — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на горячую линию также поступают звонки от россиян, которые не могут связаться со своими родственниками. Осауленко отметил, что за вчерашний день поступило порядка 40 звонков с данным вопросом.

До этого сообщалось, что в результате поисково-спасательных работ после землетрясения в различных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.