Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Лейла Алиева
Общество
Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что мэр Москвы Сергей Собянин продолжит совместно с командой активно развивать столицу. Об этом российский лидер сказал на встрече с главой города во вторник, 7 февраля.

— И Вас, и всю Вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время, — подчеркнул он.

Также Путин отметил большую работу, проделанную мэром, и добавил, что при таком количестве населения развивать город непросто, но в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира, передает сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 февраля, провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава государства похвалил быстрое развитие мегаполиса и отметил, что еще несколько лет назад возможности города решить транспортные сложности вызывали сомнения. Однако нынешние результаты превзошли ожидания. «Вечерняя Москва» собрала основное из заявлений мэра и российского лидера.

Москва Сергей Собянин Владимир Путин встреча
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте