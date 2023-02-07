Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что мэр Москвы Сергей Собянин продолжит совместно с командой активно развивать столицу. Об этом российский лидер сказал на встрече с главой города во вторник, 7 февраля.

— И Вас, и всю Вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время, — подчеркнул он.

Также Путин отметил большую работу, проделанную мэром, и добавил, что при таком количестве населения развивать город непросто, но в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира, передает сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 февраля, провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава государства похвалил быстрое развитие мегаполиса и отметил, что еще несколько лет назад возможности города решить транспортные сложности вызывали сомнения. Однако нынешние результаты превзошли ожидания. «Вечерняя Москва» собрала основное из заявлений мэра и российского лидера.