Появилось видео из лицея, в котором ученица напала на одноклассницу с ножом
Появилось видео из химкинского лицея, в котором ученица напала на свою одноклассницу с ножом.
На месте происшествия работают врачи и сотрудники правоохранительных органов. Учебный процесс приостановлен, детей отпустили домой.
Нападение, о котором идет речь, произошло в химкинском лицее № 10, расположенном в доме № 10 на Парковой улице. По предварительным данным, две ученицы пятого класса во время третьего урока отправились в туалет, где одна из девочек ударила другую ножом, после чего вернулась в класс и призналась в убийстве.
По данным прокуратуры, пострадавшая выжила и была госпитализирована. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.