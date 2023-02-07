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Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве для помощи в ДТП в 2022 году

Александр Афонин
Город
Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве для помощи в ДТП в 2022 году
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В прошлом году сотрудники аварийно-спасательного формирования совершили более 900 выездов, чтобы оказать первую помощь пострадавшим в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 7 февраля.

— Более 900 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2022 году. Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ «Автомобильные дороги» в 2015 году. В нем более 180 специалистов. Они проходят обучение у московских спасателей, — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожаров и последствий аварий в распоряжении столичных специалистов находятся восемь аварийно-спасательных автомобилей. Они оборудованы дыхательным оборудованием, комплектом аварийного энергоснабжения, приборами радиационной разведки и так далее, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В прошлом году специалисты ЦОДД обновили и установили светофоры по 386 адресам в Москве. Светофоры делают улицы безопасными для всех участников дорожного движения, а также помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия.

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