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Движение по улице Бутырский Вал восстановлено

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по улице Бутырский Вал восстановлено
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица Бутырский Вал, 26с1 Карта всех событий

Проезжую часть на улице Бутырский Вал освободили. Ранее движение было затруднено из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 7 февраля.

— Движение по улице Бутырский Вал восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Проезд по улице был перекрыт из-за того, что в бытовке на строительной площадке по адресу Бутырский Вал, дом № 26, корпус 1 произошло возгорание, и необходимо было освободить место для пожарной техники. Пожар ликвидировали в 14:08. Его площадь составила восемь квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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