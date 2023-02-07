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Научно-практическая конференция «Сталинград — наша общая Победа» состоится в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Научно-практическая конференция «Сталинград — наша общая Победа» состоится в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Научно-практическая конференция «Сталинград — наша общая Победа» состоится в среду, 8 февраля, в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В роли организатора мероприятия выступил столичный комитет общественных связей и молодежной политики. На конференции прозвучат научные доклады ученых-историков, представителей военно-исторических объединений и разработчиков видеоигр.

К примеру, кандидат исторических наук, сотрудник Института военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Алексей Исаев выступит с докладом о психологическом портрете противника, а разработчики видеоигры «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград» расскажут о том, что собой представляют авиасимуляторы.

Участниками мероприятия станут молодые московские активисты. Сама конференция начнется в 13:00.

До этого стало известно, что в Музее Победы в Москве порядка двух тысяч человек приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы. Студенты, школьники и ветераны возложили цветы к монументу в Зале Памяти и Скорби и присоединились к церемонии открытия выставки «Ледяная петля Сталинграда».

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