Семью директоров школы задержали в Новой Москве по подозрению в хищении бюджетных средств

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Новой Москве полиция задержала женщину и ее сына, которые в разное время руководили местным учебным заведением. Их подозревают в похищении бюджетных средств. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, 67-летняя женщина и ее 44-летний сын действовали по одинаковой схеме. В то время, когда каждый из них занимал руководящую должность, злоумышленники устраивали на работу на различные должности своих знакомых. После этого друзья начальства в учебном заведении не появлялись, а начисленной им заработной платой подозреваемые распоряжались по собственному усмотрению. Таким образом матерью и сыном был нанесен ущерб на сумму около 5,5 миллиона рублей.

Их преступная деятельность была пресечена, а подозреваемых задержали. В их отношении возбуждено пять уголовных дел по статье «Мошенничество», которые объединили в одно производство. Фигурантка находится под подпиской о невыезде, а ее сыну запретили совершать определенные действия.

Другое хищение бюджетных средств произошло на военном производстве в Ростовской области. Генерального директора фирмы подозревают в том, что он нарочно завышал цены себестоимости, чтобы забирать разницу себе. Его деятельность была пресечена, мужчину задержали сотрудники ФСБ.