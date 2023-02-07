Госдума приняла проект о резервировании даты для пересечения границы грузовиками

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который предлагает обязывать водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы России.

Данный проект предлагает дополнить закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» новой статьей. Она предполагает установление порядка работы электронной очереди для проезда границы. В нее будут включены перечень необходимых документов, категории транспортных средств и так далее, передает сайт Госдумы.

С инициативой данного законопроекта 24 января выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Тогда уточнялось, что новые правила коснутся всех пользователей автомобильных дорог, в том числе перевозчиков, иностранных и российских граждан.

Однако позже Москвичев объяснил, что предложение о бронировании даты и времени пересечения границы на машине будет касаться только грузовиков. Он подчеркнул, что информационная система для данной инициативы уже готова.