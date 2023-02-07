Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдума приняла проект о резервировании даты для пересечения границы грузовиками

Александр Афонин
Политика
Госдума приняла проект о резервировании даты для пересечения границы грузовиками
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который предлагает обязывать водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы России.

Данный проект предлагает дополнить закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» новой статьей. Она предполагает установление порядка работы электронной очереди для проезда границы. В нее будут включены перечень необходимых документов, категории транспортных средств и так далее, передает сайт Госдумы.

С инициативой данного законопроекта 24 января выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Тогда уточнялось, что новые правила коснутся всех пользователей автомобильных дорог, в том числе перевозчиков, иностранных и российских граждан.

Однако позже Москвичев объяснил, что предложение о бронировании даты и времени пересечения границы на машине будет касаться только грузовиков. Он подчеркнул, что информационная система для данной инициативы уже готова.

Транспорт Госдума Граница
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте