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Ученые предупредили о рисках рака кишечника из-за ряда продуктов

Александр Афонин

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Еда
Общество
Ученые предупредили о рисках рака кишечника из-за ряда продуктов
Фото: Pixabay

Употребление ультраобработанных продуктов способно увеличить почти на 30 процентов риск развития колоректального рака у мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Гарвардского университета.

— Мы выявили четкую связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и развитием этого вида рака. Колоректальный рак может быть тем заболеванием, на развитие которого особенно сильно влияет повседневный рацион, — сказал ведущий автор исследования, доктор Лу Ван.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч человек старше 25 лет. Им предоставили список из 130 продуктов. Из данного перечня участники эксперимента должны были отметить продукты, которые они часто потребляют.

На основе полученных данных ученые начали анализировать связь наличия колоректального рака у участников и их рациона питания. В группе риска оказались люди, любившие перекусить колбасой, беконом, ветчиной и сосисками, передает «МедикФорум».

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал «Вечерней Москве», что существуют симптомы, которые сигнализируют о наличии онкологии во время и после приема пищи. По словам медика, к симптомам рака желудочно-кишечного тракта относятся: отрыжка воздухом, тянущие боли, икота, тяжесть, чувство горечи.

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