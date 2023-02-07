Ученые предупредили о рисках рака кишечника из-за ряда продуктов

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Употребление ультраобработанных продуктов способно увеличить почти на 30 процентов риск развития колоректального рака у мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Гарвардского университета.

— Мы выявили четкую связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и развитием этого вида рака. Колоректальный рак может быть тем заболеванием, на развитие которого особенно сильно влияет повседневный рацион, — сказал ведущий автор исследования, доктор Лу Ван.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч человек старше 25 лет. Им предоставили список из 130 продуктов. Из данного перечня участники эксперимента должны были отметить продукты, которые они часто потребляют.

На основе полученных данных ученые начали анализировать связь наличия колоректального рака у участников и их рациона питания. В группе риска оказались люди, любившие перекусить колбасой, беконом, ветчиной и сосисками, передает «МедикФорум».

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