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Секретарь СНБО Данилов ответил Медведеву на слова о «корейском сценарии»

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Секретарь СНБО Данилов ответил Медведеву на слова о «корейском сценарии»
Фото: Zuma\TASS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что разделения страны по корейскому сценарию не будет.

— Украина — не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев, — написал Данилов в Twitter.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «корейский сценарий» всерьез не может быть разработан на территории Украины. Политик напомнил условия такого сценария, согласно которому были созданы два государства на Корейском полуострове.

По мнению Медведева, в условиях украинского конфликта такая инициатива невозможна, поскольку освобожденные территории были присоединены к России в рамках референдума.

До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». По его словам, выход из этого конфликта может быть не таким, как это казалось Киеву полгода или три месяца назад.

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