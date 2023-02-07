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Совфед и Госдума планируют обратиться к парламентам мира о биолабораториях США

Евгений Белоусов
В мире
Совфед и Госдума планируют обратиться к парламентам мира о биолабораториях США
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед и Госдума планируют 15 февраля рассмотреть обращение к парламентам мира, в котором российские законодатели предлагают рассказать о деятельности биолабораторий США на их территории. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

— Эта инициатива нашей парламентской комиссии, и мы планируем предложить реализовать ее в виде обращения к парламентам мира на уровне палат Федерального собрания, — сказал он.

На данный момент идет работа по проекту этого документа, сообщил Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ».

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что США работали с Украиной над несколькими исследованиями в сфере «предотвращения пандемии».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к возникновению коронавируса могут быть причастны США.

По словам Кириллова, всего за два месяца до первых официальных сообщений о появлении COVID-19 в Китае Университет Джонса Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201.

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