Экскурсии об утилизации снега пройдут в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В столичном Музее городского хозяйства 8, 11 и 12 февраля состоятся экскурсии, посвященные процессу утилизации снега в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 7 февраля.

— Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался, что происходит с убранным со столичных улиц снегом. Ответ есть у музея КГХ! — говорится в сообщении.

Посетители музея узнают, какой путь проходит снег в процессе утилизации, историю первых московских снегоплавилен и тонкости современных способов уборки осадков. Начало экскурсии запланировано 8 февраля в 18:30, а 11 и 12 февраля — в 15:00, передает Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого в Музее городского хозяйства состоялась лекция «Лифт — самый популярный и безопасный транспорт». В рамках мероприятия гости могли узнать, когда появился первый подъемник, для чего он использовался, как сегодня устроено оборудование и многое другое.

Артисты Театра кукол имени С. В. Образцова в пятницу, 10 февраля, проведут программу мероприятий на Северном речном вокзале. Гостей научат мастерить перчаточных кукол и управлять ими, покажут редкие музейные экспонаты и проведут спектакль «Принцесса на горошине».