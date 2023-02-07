Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 7 февраля.

— Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство, — сообщается в докладе.

Отмечается, что для обеспечения безопасности миротворцев и предотвращения подобных инцидентов российским оборонным ведомством поддерживается взаимодействие с Генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, передает сайт Минобороны.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Россия является ключевым партнером в сфере безопасности для республики. В процессе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Пашинян обратил внимание, что на сегодняшний день существует проблема Лачинского коридора.