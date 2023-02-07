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Минюст США обвинил в обходе санкций якобы связанного с Вексельбергом россиянина

Евгений Жуков
В мире
Минюст США обвинил в обходе санкций якобы связанного с Вексельбергом россиянина
Фото: shutterstock

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения в обходе санкций россиянину Владимиру Воронченко, якобы связанному с бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом во вторник, 7 февраля, заявили в пресс-службе Министерства юстиции США.

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