Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время того, как он управлял страной, над ней не летали разведывательные шары из Китая.

Политик назвал очередной ложью утверждения в прессе о том, что в годы, когда он был президентом, аэростаты-шпионы минимум три раза были замечены над территорией США около важных стратегических объектов.

— Никаких шаров из КНР не летало над страной никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно! — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, ему смешно видеть, как нынешний президент США Джо Байден оправдывается за эпизод с аэростатом.

Соединенные Штаты поддерживают связь с Китаем по множеству линий и не собираются их рвать из-за инцидента с аэростатом. Об этом сообщила 6 февраля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она заявила, что переговоры по поводу воздушного шара проходили на разных уровнях. Также Жан-Пьер подчеркнула, что после того, как аэростат был сбит, Вашингтон напрямую контактировал с Пекином.