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Режим ЧС ввели в Ефремове Тульской области после взрыва газа в доме

Юлия Курганова
Происшествия
Режим ЧС ввели в Ефремове Тульской области после взрыва газа в доме
Фото: АГН Москва

Представитель Главного управления МЧС по региону сообщил, что после взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области городские власти ввели режим ЧС в городе.

— С 17:30 на территории Ефремова введен режим ЧС постановлением администрации, — сообщил он, передает РИА Новости.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном доме № 2 на улице Химиков в городе Ефремов Тульской области. В результате хлопка обрушилось несколько квартир первого подъезда.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще пятеро спасены, трое из них — дети. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

МЧС Смерть Пострадавшие Тульская область Режим ЧС
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