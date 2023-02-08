Режим ЧС ввели в Ефремове Тульской области после взрыва газа в доме

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Представитель Главного управления МЧС по региону сообщил, что после взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области городские власти ввели режим ЧС в городе.

— С 17:30 на территории Ефремова введен режим ЧС постановлением администрации, — сообщил он, передает РИА Новости.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном доме № 2 на улице Химиков в городе Ефремов Тульской области. В результате хлопка обрушилось несколько квартир первого подъезда.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще пятеро спасены, трое из них — дети. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.