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Житель Севастополя задушил мать собачьим поводком во время попойки

Юлия Курганова
Происшествия
Житель Севастополя задушил мать собачьим поводком во время попойки
Фото: shutterstock

34-летнего жителя Балаклавского района города Севастополя признали виновным в убийстве матери. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Правоохранительные органы установили, что в декабре 2021 года родственники распивали алкоголь в квартире на улице Междурядной. Во время застолья между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку. В итоге мужчина задушил мать поводком для выгула собаки.

После преступления его задержали сотрудники полиции. Суд приговорил севастопольца к девяти годам колонии строгого режима.

7 февраля Черемушкинский районный суд отправил в СИЗО 50-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Подозреваемый просил не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест. Но суд просьбу не удовлетворил и арестовал мужчину до 6 апреля 2023 года.

Подозреваемый рассказал, что 5 февраля в районе 18 часов пришел в квартиру к своим родителям на Ленинском проспекте. Между родственниками произошла ссора, в результате которой мужчина схватился за нож на кухне и нанес несколько ударов матери. Когда на шум вышел отец, то мужчина напал и на него.

Прокуратура Севастополь мать Убийства Суды
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