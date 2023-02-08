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Европейский союз будет находиться в выгодном положении и избавится от влияния Соединенных Штатов, если смягчит антироссийские санкции. Такое мнение высказал обозреватель издания China Daily.

По его словам, европейским странам на фоне изменения структуры рынка нефти и роста инфляции из-за перебоя в поставках из-за санкций нужно «тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать негативные эффекты, а не концентрироваться на сокращении доходов РФ от торговли нефтью».

Журналист обратил внимание на то, что ЕС ввел ограничения против российских нефтепродуктов в знак солидарности с США, но спустя почти год после начала спецоперации на Украине это не приблизило завершение конфликта, а поспособствовало эскалации кризиса, ударив «бумерангом по всему миру».

При этом Америка получила стратегическую и экономическую выгоды, в то время как Европейский союз не стал менее зависимым от топлива из РФ. Единственным решением конфликта на Украине автор статьи видит мирные переговоры, которые установят прочный мира в Европе и освободят Евросоюз от влияния Штатов.

При формировании своей стратегии в отношении Украины Белый дом допустил три ошибки, способные привести к поражению Киева и снижению обороноспособности Вашингтона. Об этом заявила аналитик Fox News Ребека Коффлер.