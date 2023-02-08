Фото: пресс-служба Совфеда

Конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации. Об этом сказал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

— Когда те, кто продвигает данный конфликт, прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно озабоченностей России, которые были четко обозначены с первого дня, тогда перспектива мира приблизится, — заявил он.

При этом российский постпред указал, что в настоящее время Запад не проявляет готовности к взаимодействию с Москвой, сообщает РБК.

Режим на Украине настолько отчаялся, что стал вербовать детей в вооруженные силы, но Соединенные Штаты не будут этого признавать. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он заявил, что ни один политик в США не признает факта краха режима на Украине, потому что данный вопрос успешно замалчивается.