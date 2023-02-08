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ВДНХ отправит на МКС свои символы к пятилетию центра «Космонавтика и авиация»

Араз Салехов
Город
ВДНХ отправит на МКС свои символы к пятилетию центра «Космонавтика и авиация»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ отметит свое пятилетие в апреле 2023 года, в связи с этим главная выставка страны приняла решение отправить на Международную космическую станцию (МКС) свои символы. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Кроме вымпелов центра, флагов России и ВДНХ, на орбиту полетят семь наклеек с макетами эмблем для космических экипажей, которые придумали участники семейного квеста «Космический экипаж», — говорится в материале.

Отправка символов запланирована на 9 февраля — в этот день с космодрома Байконур запустят грузовой корабль «Прогресс МС-22». На МКС посылку примут космонавты госкорпорации «Роскосмос». На каждом из символов они поставят автографы для дальнейшей передачи памятных подарков на выставку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 21 декабря открылась мультимедийная интерактивная выставка «Реальный космос». Проект художественно воссоздает атмосферу Международной космической станции, демонстрирует виды нашей планеты, а также рассказывает о работе и досуге космонавтов.

17 января москвичей пригласили на встречи с космонавтами в рамках цикла «Герои нашего времени» — первым, с кем горожане смогли увидеться, стал рекордсмен по пребыванию на станции «Мир» Сергей Авдеев. В ближайшие месяцы с посетителями также встретятся космонавты Владимир Джанибеков, Александр Лавейкин, Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков

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