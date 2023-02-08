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Москвичам рассказали о пользе инструкций на портале mos.ru

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о пользе инструкций на портале mos.ru
Фото: Unsplash

В среднем 2,9 миллиона пользователей ежемесячно обращаются к инструкциям на портале mos.ru: в данном разделе хранится свыше 420 материалов с ответами на самые распространенные вопросы жителей города. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Инструкции на портале mos.ru — это цифровая городская база знаний, где собрана подробная и доступная информация о многих жизненных ситуациях, которые могут возникнуть у горожанина, — говорится в материале.

В частности, горожане могут узнать, как оформить документы и оплатить счета, где заняться спортом или подключиться к бесплатному Wi-Fi, какие возможности есть у родителей малышей и многое другое. В прошлом году в раздел добавили 22 новые инструкции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого горожанам рассказали о развитии портала mos.ru в 2022 году. В прошлом году портал был адаптирован для незрячих и слабовидящих. Кроме того, на нем появился инклюзивный сервис «Вывоз ненужных вещей».

10 января заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2022 году сервисами портала mos.ru воспользовались около 629 миллионов раз. Этот показатель на треть превышает результаты 2021 года.

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