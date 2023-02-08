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Подпольщик Николаева рассказал о морге, где тела украинских военных «пускают на органы»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Подпольщик Николаева рассказал о морге, где тела украинских военных «пускают на органы»
Фото: president.gov.ua

В морге Николаевской городской больницы № 1 тела украинских военных без признаков ранения «пускают на органы». Об этом в среду, 8 февраля, заявил активист подполья.

— В городском морге на улице Володарского появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения. Сами понимаете, уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать, — рассказал он.

По словам подпольщика, многих мобилизованных из Николаева киевские власти не вносят в реестры и списки, а сами солдаты не выходят на связь с родными. Сам активист также давно не может связаться с родственниками в связи с обысками СБУ, которая пытается найти пророссийских граждан, передает РИА Новости.

Другие подпольщики в Николаеве сообщили о жестких методах мобилизации мужчин в ВСУ. По их словам, жителей города вызывали на работу под выдуманным предлогом большого заказа, перекрывали рынок для отлова мужчин и даже прострелили ноги отцу призывника.

2 февраля в Снигиревском районе Херсонской области началась мобилизация. Местные жители боятся выходить на улицу, а власти направляют мобилизованных в самые опасные зоны спецоперации.

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