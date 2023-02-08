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Нутрициолог Свиридова назвала самые полезные для студентов продукты

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Свиридова назвала самые полезные для студентов продукты
Фото: Unsplash

Студентам крайне важно сохранять высокую продуктивность и поддерживать активную мозговую деятельность в течение всего учебного года. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как в этом может помочь правильное питание.

Эксперт отметила, что для того, чтобы повысить активность мозга, нужно отказаться от вредных продуктов, содержащих слишком много сахара. Главный враг нервной системы — энергетические напитки, добавила специалист.

Стоит также отказаться от высокоуглеводных продуктов. К ним относятся чипсы, хлопья для завтрака и хлебобулочные изделия. Также не рекомендуется лишний раз перекусывать в течение дня.

Свиридова добавила, что стоит включить в рацион яблоки, зерновые культуры и блюда с красным мясом. Из фруктов лучше сделать выбор в пользу бананов, апельсинов, ананасов, кураги. Не стоит отказываться и от молочной продукции, передает Life.ru.

Ранее нутрициолог Ната Гончар назвала самые полезные фрукты. Самыми полезными сладостями признаны яблочная пастила, финики и сухофрукты, передает ФАН.

Диетологи перечислили фрукты, которые нужно употреблять зимой для поддержания здоровья. Так, по их словам, один плод хурмы содержит всего 31 калорию и 18 процентов дневной нормы витамина С.

нутрициолог Студенты Продукты
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