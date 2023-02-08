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Собянин поздравил московских ученых с профессиональным праздником

Араз Салехов
Город
Собянин поздравил московских ученых с профессиональным праздником
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских ученых и исследователей с Днем российской науки. Соответствующая телеграмма была опубликована пресс-службой мэра и правительства города в среду, 8 февраля.

— Спасибо вам, дорогие друзья, за талант и творчество, целеустремленность и энтузиазм. За большой вклад в развитие нашей любимой Москвы. Желаю новых успехов, открытий и побед, — заявил глава города.

В поздравительной телеграмме мэр рассказал, что Москва является крупнейшим центром отечественной науки на протяжении веков. Так, в городе сосредоточена треть научных кадров страны, здесь работают 45 процентов докторов и 38 процентов кандидатов наук. Также Собянин добавил, что власти поддерживают технопарки и другую инфраструктуру, которая превращает знания в коммерчески успешный продукт и создает рабочие места для людей науки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Главархив опубликовал альбом «Наука в России» с фотографиями ученых ко Дню российской науки. Так, например, на кадрах фигурируют физиологи Иван Сеченов и Иван Павлов, математики Федор Слудский и Николай Шапошников, а также многие другие ученые.

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