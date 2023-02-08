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Москвичи стали чаще пользоваться услугами юристов и программистов в 2022 году

Лейла Алиева
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Москвичи стали чаще пользоваться услугами юристов и программистов в 2022 году
Фото: shutterstock

В прошлом году москвичи стали чаще пользоваться услугами юристов и программистов. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

По сравнению с 2021 годом в столице появился спрос на ряд новых услуг, среди них IT — обучение информатике (20 процентов) и математике (20 процентов). Под отдельной категорией аналитики выделяют услуги, связанные с программированием, в том числе обучение ему (41 процент).

Услугами юристов стали пользоваться на 35 процентов чаще. Такой же процент зафиксирован при пользовании услугами по ремонту стиральных машин и холодильников, а установкой и ремонтом бытовой техники воспользовались на 28 процентов больше москвичей, чем годом ранее.

До этого аналитики онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» изучили спрос россиян на услуги во время новогодних каникул. Они выяснили, какие профессии оказались наиболее востребованными у россиян в этот период.

Оказалось, что за время новогодних каникул россияне чаще всего обращались к сантехникам, психологам, мастерам маникюра, электрикам и массажистам.

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