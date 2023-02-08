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Times: Почта Великобритании представила первые марки с изображением Карла III

Араз Салехов
В мире
Times: Почта Великобритании представила первые марки с изображением Карла III
Фото: twitter/ClarenceHouse

Королевская британская почта продемонстрировала первые марки с изображением короля Карла III. Об этом в среду сообщила газета Times.

— Эта марка выделяется тем, что на ней нет никаких украшений, нет короны, просто лицо человека на простом фоне, — заявил директор Королевской почты по связям с общественностью Дэвид Голд.

Специалисты адаптировали на марке портрет британского короля — картина была выполнена художником Мартином Дженнингсом по заказу Королевского монетного двора. Новая марка появится в выставочной экспозиции в Почтовом музее Лондона. Выставка продлится до 3 сентября 2023 года, сообщает ТАСС.

Напомним, что коронация новоиспеченного короля Великобритании ознаменуется тремя днями торжеств, с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд. По данным Букингемского дворца, в Виндзорском замке 7 мая пройдет концерт с участием мировых звезд. На концерте будут выступать известные оркестры, а также «коронационный хор», в который войдут беженцы и участники музыкальных коллективов для глухих.

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