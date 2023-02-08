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Более 10 тысяч детей зарегистрировалось на инклюзивный фестиваль «1+1: равные условия — равные возможности»

Лейла Алиева
Город
Более 10 тысяч детей зарегистрировалось на инклюзивный фестиваль «1+1: равные условия — равные возможности»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Для участия в ежегодном инклюзивном фестивале «1+1: равные условия — равные возможности» в столице зарегистрировались более 10 тысяч детей. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила заместитель директора Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Инесса Фокина.

— С каждым годом количество желающих принять участие в фестивале растет. Несколько месяцев совместной творческой работы помогают одним ребятам научиться понимать и принимать тех, кто не похож на остальных, а другим — поверить в себя и в свои неограниченные возможности, почувствовать себя успешными, нужными, — рассказала она.

В этом году тема мероприятия будет называться «От древней Руси до современной России». Дети объединятся в коллективы и примут участие в художественно-творческом и интеллектуально-познавательном мероприятиях. Среди номинаций — создание афиши для концертной программы, разработка культурно-познавательного маршрута и съемка видеоролика о позитивном взаимодействии внутри команды.

Накануне в Музее Победы прошел открытый урок, где ученикам 7–10-х классов школы «Марьина Роща» имени В. Ф. Орлова рассказали об истории врачей и медсестер в годы Великой Отечественной войны.

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