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Конгрессмен раскритиковал Байдена после слов о вине Путина в проблемах США

Никита Худяков
В мире
Конгрессмен раскритиковал Байдена после слов о вине Путина в проблемах США
Фото: whitehouse

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Россия виновата в проблемах США. Об этом в среду, 8 февраля, Гетц написал в Twitter.

— Это твоя вина, Джо, — написал он.

До этого сообщалось, что Байден четыре раза упомянул президента РФ Владимира Путина в своей речи перед Конгрессом. Уточняется, что в своем тексте президентского послания американский лидер ни разу не упомянул саму Россию.

Кроме того, Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Также американский лидер в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

Накануне аналитик Fox News Ребека Коффлер назвала три главные ошибки Белого дома в стратегии по Украине. По мнению эксперта, одной из ошибок американского руководства стала неспособность мыслить наперед. Несмотря на осознание опасности поставок оружия Украине, администрация президента США уже предоставила танки Abrams и может отправить самолеты F-16.

Политолог Юрий Светов назвал «Вечерней Москве» условие для встречи Путина и Байдена в 2023 году. По его словам, это станет возможно, если советники лидера США решат, что это прибавит ему очков в президентских выборах.

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