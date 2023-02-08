Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России

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На протяжении четырех недель в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33 процента больше, чем на четвертой неделе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что около 41 процента всех случаев приходится на Московский регион и Санкт-Петербург.

По состоянию на 8 февраля в российских регионах зафиксировали 10 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также 1393 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Недавно в России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен». Заболевание нашли у гражданина из Республики Тыва. По информации Роспотребнадзора, болезнь у него проходит в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасен новый штамм COVID-19 и чем он отличается от предыдущих вариантов.