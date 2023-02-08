«Какое право он имеет?»: в Сети раскритиковали слова Писториуса о мире без Путина

Фото: администрация президента РФ

Пользователи Twitter были шокированы заявлением министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что без президента РФ Владимира Путина мир был бы лучше.

— По мнению нормальных людей в Германии, мир был бы лучше без военных баз США за рубежом, — написал один из комментаторов.

Другой пользователь заявил, что в ФРГ есть свои проблемы с армией, при этом Писториус «все о Путине думает».

— Какое право он имеет такое говорить? Позор, — выразил недовольство еще один комментатор.

Еще один читатель отметил, что «политикам, делающим такие заявления, следует запретить занимать высокие должности в государстве».

О своем отношении к президенту России Владимиру Путину Писториус высказался накануне в рамках визита в Киев.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон назвал парадоксом тот факт, что Владимир Путин не является «неприятным человеком». В статье газеты The Telegraph также говорится, что Макрон с самого начала спецоперации призывал поддерживать контакты с Путиным, критикуя при этом действия Москвы.