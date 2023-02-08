Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полковник ВС Британии признал правоту Путина о слабости Запада

Евгений Белоусов
В мире
Полковник ВС Британии признал правоту Путина о слабости Запада
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении. Такое мнение высказал в среду, 8 февраля, полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

— Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы, — заявил он.

По словам полковника, сейчас идет активное сокращение численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий. Сама же военная техника Великобритании давно нуждается в ремонте и обновлении, пишет он для газеты i news.

До этого стало известно, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о новых ограничениях, введенных в адрес РФ. В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций ЕС в отношении России, который альянс планирует ввести к годовщине начала специальной военной операции, подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро.

Великобритания Владимир Путин НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте