Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении. Такое мнение высказал в среду, 8 февраля, полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

— Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы, — заявил он.

По словам полковника, сейчас идет активное сокращение численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий. Сама же военная техника Великобритании давно нуждается в ремонте и обновлении, пишет он для газеты i news.

До этого стало известно, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о новых ограничениях, введенных в адрес РФ. В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций ЕС в отношении России, который альянс планирует ввести к годовщине начала специальной военной операции, подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро.