Психолог Малышева назвала топ-5 мест для знакомств с мужчинами

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Психолог Наталья Малышева дала советы, где можно познакомиться с мужчиной.

Городские жители много времени проводят в пробках. Его можно использовать с пользой.

— Стоишь, смотришь по сторонам, рядом стоят другие машины, в которых сидят скучающие молодые люди. Достаточно просто улыбки, подмигнуть или помахать — так зарождаются новые знакомства, — рассказала Малышева в комментарии Общественной службе новостей.

Второе место, где гарантированно можно встретить настоящих мужчин — специализированные магазины. Например, те, где продают снаряжение для охоты и рыбалки или спортивный инвентарь.

Найти вторую половину можно и в интернете. Но психолог не советует использовать сайты знакомств. Познакомиться с интересными людьми можно через отзывы в интернет-магазинах. Сначала люди начинают обсуждать товар, затем обмениваются телефонами и договариваются о встрече.

Познакомиться можно и на тематических форумах. Наталья Малышева советует обратить внимание на мужские форумы и сайты. Например, форум о велоспорте или чат, где собираются любители яхтинга.

Эксперт добавила, что многие активные люди знакомятся в туристических поездках.

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