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Актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет

Евгений Белоусов
Общество
Актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет
Кадр из фильма «Завтра была война»

Советский и российский актер Сергей Столяров скончался на 61-м году жизни. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе фонда «Образование в третьем тысячелетии».

— Действительно, 7 февраля умер Столяров Сергей Кириллович, — говорится в сообщении.

Кроме того, всего несколько дней назад, 2 февраля, из жизни ушла мать Столярова — актриса кино и дубляжа Нина Головина. Ей было 86 лет, передает РИА Новости.

Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве. Образование он получил в Высшем театральном училище имени Щепкина. С 2000 года работал генеральным продюсером образовательного телеканала «Школьник ТВ».

Наиболее известен Столяров по роли Артема Шефера в драме Юрия Кара 1987 года «Завтра была война». Кинокартина была дипломной работой режиссера во время учебы во ВГИКе.

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