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Президент Украины Владимир Зеленский использовал талант шоумена во время «хитрого государственного визита» в Великобританию, чтобы напомнить Западу о своей стране на фоне разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Такое мнение высказал журналист издания Guardian Патрик Винтур.

— Зеленский осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку, — написал он.

По его словам, украинский лидер почувствовал, что внимание всего мира к ситуации в его стране ослабевает. Обозреватель считает, что этот визит оказался «тщательно спланированным и срежиссированным». За этой поездкой скрывались и «практические требования».

— Зеленский ловко попросил боевые самолеты для Украины, или то, что он назвал «крыльями свободы», — подчеркнул Винтур в своей статье.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутали места во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Перед началом совместной пресс-конференции в Елисейском дворце глава Германии направился к трибуне с флагом Украины, в то время как украинский лидер встал перед национальными символами ФРГ и Европейского союза.