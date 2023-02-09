В Бердянске задержали диверсантов, причастных к убийству руководства города

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Исполнитель убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы, заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на коменданта города Артема Бардина, а также соучастники преступлений были задержаны. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказал представитель спецслужб.

— На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) задержаны и дают признательные показания, — цитирует представителя спецслужб РИА Новости.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.

6 сентября стало известно, что был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Его вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии. После взрыва на месте инцидента началась перестрелка.

Также был убит заместитель главы администрации города Бердянска Запорожской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его супруга Людмила, которая является главой территориальной избирательной комиссии.