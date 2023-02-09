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Все соцуслуги в Подмосковье намерены перевести в электронный вид до конца года

Ирина Игнатенко
Общество
Все соцуслуги в Подмосковье намерены перевести в электронный вид до конца года
Фото: Unsplash

В Московской области планируют до конца текущего года перевести оформление всех социальных услуг в электронный вид. Также в регионе продолжат работать над проактивными услугами. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она пояснила, что в настоящее время есть ряд услуг, которые оказываются только в очном формате и не выведены на портал госуслуг. За этот год планируется завершить работу по переводу всех социальных услуг в электронный вид.

Эксперты отмечают, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома, передает РИАМО.

Региональное Минимущество в июле прошлого года запустило электронный сервис, который позволяет на региональном портале госуслуг получить выписки из государственных и муниципальных реестров имущества «по кнопке» за 24 часа. За этот период выписки в новом режиме получили порядка 600 заявителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что все документы в рамках госуслуг теперь можно распечатать и заверить в МФЦ в 75 регионах России. Для этого необходимо обратиться к сотруднику офиса, назвать номер заявления и предъявить паспорт, а организациям и ИП — доверенность от организации.

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