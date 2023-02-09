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Начинающих предпринимателей столицы пригласили на бизнес-интенсив

Никита Худяков
Город
Начинающих предпринимателей столицы пригласили на бизнес-интенсив
Фото: shutterstock
Москва, улица Шаболовка, 38 Карта всех событий

Московская служба занятости населения совместно с платформой знаний и сервисов для бизнеса проведет двухнедельную программу для начинающих предпринимателей. Интенсив включает в себя обучение правовым основам, налогообложению, а также поможет в формировании финансовой модели и маркетинговых стратегий.

— Выстраивание партнерских отношений с бизнесом — одно из ключевых направлений работы московской службы занятости населения. Мы не только агрегируем вакансии ведущих компаний и сайтов по поиску работы, но и создаем специальные партнерские проекты, в том числе для начинающих предпринимателей, — рассказал директор московской службы занятости населения Андрей Тарасов.

Участники программы научатся выстраивать устойчивые бизнес-процессы, эффективно вести рекламную и маркетинговую стратегию, управлять своими доходами и масштабировать продажи. В конце интенсива предприниматели получат сертификаты об успешном прохождении курса и смогут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Кроме того, им будет доступна регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО), передает официальный сайт мэра Москвы.

Записаться на мероприятия можно на сайте Центра занятости населения города Москвы.

До этого сообщалось, что в феврале в специализированном центре занятости «Моя карьера» пройдут модульные обучающие программы, с помощью которых горожане смогут трудоустроиться или открыть свое дело.

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