Ефимов: Москва объявила конкурс на заключение офсетного контракта на поставку лекарств

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В настоящее время в Москве ведется прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов для нужд города. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвесторы могут подать заявку на участие в электронном конкурсе до 13 февраля. Победитель должен будет наладить в столице выпуск лекарственных средств по четырем международным непатентованным наименованиям, в том числе иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, инвестиции в модернизацию или локализацию производства составят минимум 800 миллионов рублей.

По условиям офсетного контракта регион гарантирует инвестору долгосрочную закупку товара. Офсет на поставку лекарственных средств будет подписан с победителем аукциона на срок до шести лет.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что Москва с 2017 года активно ведет работу по налаживанию собственного производства лекарств. Он добавил, что уже было заключено три офсетных контракта в фармацевтической отрасли. Это позволит наладить выпуск препаратов более чем по 50 международным непатентованным наименованиям.

До этого Ефимов сообщил, что в столице с инвестором был заключен офсетный контракт, по условиям которого компания наладит в столице производство абсорбирующего белья, а взамен получит гарантированную закупку продукции в течение десяти лет.