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Армия России перехватила инициативу на Украине и начала масштабное наступление в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в четверг, 9 февраля, заявили в Американском институте изучения войны (ISW).

Согласно информации института, Вооруженные силы России активизировали действия вдоль ЛНР и Харьковской области, на линии Сватово — Кременная. В исследовании говорится, что продвижение российских военных вынудило украинскую сторону перебрасывать дополнительные силы из Западной Украины в ЛНР.

До этого врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в республике очень сложной. По словам Пасечника, особо опасной остается ситуация в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого. Это связано с тем, что данные территории очень близко расположены к линии боевого соприкосновения. При этом украинские военные скапливают достаточные резервы на границе с республикой с целью реализации контратаки.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — вести войну чужими руками.